19-aastane ameeriklanna Kathleen McCann kuulutab TikTokis, et abikaasa maksab kõik tema iluprotseduurid kinni, alates küüntest ja lõpetades vahatamisega. «Meie kultuuriruumis on selline traditsioon, et mees peab kõik naise kulud katma,» selgitab neiu.