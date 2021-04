Väikeettevõtja Helle Väin armastab väga lilli ning avas 25 aastat tagasi Liivalaia tänaval oma esimese lillepoe. Praeguseks on naisterahval Solarise keskuses veel teinegi pood, kuid piirangute tõttu pole seal tegutsemine enam võimalik. Ettevõtlik naine otsustas viimaks PERH'i koroonaosakonda appi minna ning jagab oma kogemusi: «Ajasin kätte järgmist paari kummikindaid, vaatasin seda kõike kõrvalt ja mõtlesin, et see ei saa ju ometi reaalsus olla.»