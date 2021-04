SODIAAGISALADUSED ⟩ Külluse allikad sünnikaardis ja suhtumine rahasse

Astroloogilises kaardis räägib inimese ressurssidest kõige rohkem 2. maja. See piirkond on seotud otseselt raha ja väärtustega. 2. maja näitab ka, millised on inimese loomulikud talendid, mida ta külluse loomiseks saab kasutada ning kuidas ta rahasse ja selle loomisesse suhtub.

Seoses ressurssidega on oluline ka 2. maja vastas asuv 8. maja, mis lisaks intiimsusele ja partneriga sulandumisele on seotud ka ressursside jagamise ja sulandumisega. 8. maja räägib võimalikest sissetulekutest, mis tulevad teiste inimeste või organisatsioonide kaudu nii, et inimene ei pea selleks ise otseselt tööd tegema.

Seekord keskendume aga eelkõige 2. majale, mis kirjeldab meie loomupäraseid andeid, väärtusi ja võimet luua oma isiklikke ressursse.

Selleks, et neid valdkondasid oma elus mõista, tuleb uurida, millises tähemärgis see maja sinu sünnikaardis asub ning kas selles pesitseb mõni planeet. Samuti tuleb uurida, mida teeb selle maja valitseja sinu sünnikaardis. Maja valitseja on planeet, mis valitseb tähemärki, milles majatipp ehk alguspunkt on.