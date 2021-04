On väga vähe inimesi, kes peaksid suhkru oma toidulaualt täielikult välja lõikama. Küll aga on päris palju neid, kelle tervisele tuleks kasuks see, kui pisut vähem magusat valget saatanat nende organismi jõuab. Ent kuidas seda eesmärki ohutult ja mõistlikult saavutada?



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Viimastel aegadel on meedias väga palju juttu olnud sellest, et suhkru oma toidulaualt välja jätmine on tervise jaoks vajalik samm. Isegi kui asi pole tõusnud kaalunumbris, siis liigne suhkru söömine võib inimeses tekitada ka suhkrust tingitud nii-öelda energiasööste, millele kahjuks järgnevad vastukaaluks ka mitmed äärmiselt energiavaesed tunnid. Kas on oma tervise ja/või energiataseme hoidmise nimel aeg suhkruga täielikult lõpparve teha?

Toitumisnõustaja Ellie Krieger nii ei arva. «Ma arvan, et paljude inimeste jaoks tuleks kasuks see, kui nad suhkru kogust oma toidulaual vähendaksid. Aga isegi sellisel juhul ei peaks me sellest täielikult loobuma,» sõnab naine. «Selle tegemiseks pole ühtki mõistlikku põhjendust.» (Välja arvatud muidugi teatud meditsiinilised probleemid.)