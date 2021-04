Sääsk toas? Selle trikiga leiad ta kiiresti üles!

Vereimejad tükivad ligi enamasti väljas olles, aga kui juhtud oma tuba ilma sääse- ja kärbsevõrguta tuulutama, siis jõuavad tiivulised ka tuppa. Ongi käes uus probleem: sina tahad magada, aga kuuled kõrvus tüütut pinisemist. Tead ka seda, et ilmselt on aja küsimus, millal tilluke vampiir sind sööma tükib ja sügeleva punni endast maha jätab, mida siis läbi une kratsima peab.

Aga tuppa pääsenud sääske pole kerge leida, sest kui sa tule põlema paned, et teda tabada, on ta kadunud kui tina tuhka. Ainult pinin kõrvus ütleb, et ta on ikka veel seal. Järgneva lihtsa trikiga saad tüütu putuka kiiremini kätte ja rahus magama tagasi minna!