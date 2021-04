Alustagem kohe mu suurimast pärispatust. Ma olen 28-aastane lastetu naine. Ma ei ole oma emakat ikka veel Eesti Vabariigi heaks tööle pannud. Sinu mõttekaaslased on varasemalt välja toonud, et 27 on see maagiline piir, kus lihtsalt lastetust naisest saab ühiskondlikult kahjulik element.