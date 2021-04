Uuringud on näidanud, et küüslauk võib olla heaks alternatiivseks ravivõimaluseks paistetanud igemete eest hoolitsemiseks, sest küüslauk on oma loomu poolest antibakteriaalne, tal on viiruste ja seente vastane toime. Seetõttu aitab selle maitsetaime söömine kontrolli all hoida ka sinu suus elavaid ja potentsiaalselt ohtlikke baktereid.