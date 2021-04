Naislugeja püha viha täis: õpiksin hea meelega homoseksuaaliks, kui oskaksin!

Kui Ehala lingvistina arvab enese pädeval olevat selliseid põhjapanevaid sotsoloogilisi järeldusi varrukast välja tõmbama, siis mina oma IT-kõrgharidusega ei ole ju temast kuidagi vähem kompetentne, eks ole? Või kõlbab iga vabandus vähemuste represserimise õigustamiseks ja pole oluline, kes järeldused tegi? Natuke allikakriitikat ei teeks paha. Ma üritan selles kirjatükis ikka oma kompetentsi ja isilkiku kogemuse piiridesse jääda.

Rääkides sellest, kas meil on ikka vaja rohkem lapsi... Ma kasvatan erivajadusega last, kes ootas kuulmist taastavat pisioperatsiooni kriitilises vanuses aasta ja nüüd ootab - ning jääbki ilmselt ootama - logopeedi, kelle kohalik omavalitsus talle lasteaias tagama peaks, aga ei suuda, sest logopeede lihtsalt pole (ned ei koolitata piisavalt, ei pakuta piisavalt motiveerivat palka jne). Ehk siis: see on riigi, ühiskonnana meie kõigi tegemata töö. Äkki kasvataks olemasolevad lapsed enne edukalt ja kõiki tänapäevaseid võimalusi kasutades suureks, enne kui massidele rõhuma hakkaks?

Omaette tase on leiutatud termin «õpitud homoseksuaalsus». Sellist asja pole olemas. Inimesed on kas heteroseksuaalsed, biseksuaalsed või homoseksuaalsed. Biseksuaalsed, tundub, on Ehala meelest need «õpitud homoseksuaalsed». Ma ausalt olen mitu korda elu jooksul soovinud, et mind oleks õnnistatud biseksuaalse orientatsiooniga. Noh, et oleks ära õppinud või midagi, saaks valida nii meeste kui mitte-hetero naiste hulgast omale hea partneri. EI OLE. Täitsa puuks. Ikka hetero, järele proovitud. Meeldivad mehed, midagi pole teha... Seksuaalne orientatsioon ei ole õpitav ja biseksuaalsed ei ole halvasti kasvatatud heterod.

Aga vaatame siis edasi. Et homoseksuaalsed saavad vähem lapsi ja seega on see kuidagi reproduktioonivaenulik ideoloogia? Ausalt, ma pole ühtegi inimest kunagi kuulnud teatamas, et ta valis rasedusvastaseks vahendiks homoseksuaalsuse. Kui homoseksuaalsed on oma lastesaamise soovidest ja plaanidest rääkinud on, siis pigem nentides, et pole leidnud õiget partnerit ja ei usu endal olevat vahendeid laps suureks kasvatada. Tavalised mured, mis sotsaalse rünnaku all olevas ja reaalselt riikliku kaitseta (koosleluseaduse rakendusakte pole tänaseni!) peremudelis võimenduvad.

Või siis neil juba on lapsed.

Aga okei, uskugem reaalset ohtu, et inimesed otsustavad mistahes ideoloogilistel põhjustel mitte lapsi saada. Näiteks ei soovi tänasel päeval väga paljud noored naised lapsi, sest need mõjuvad nende kehade hetero-seksikusele ja (hetero)seksi nautimise võimalustele halvasti - kutsume seda siis kehakultuseks. Et nende keha, mis kuulub neile, pole sünnitusmasin ja kui nad ei soovi seda sünnitamisega venitada, siis neil on see õigus.

Päriselt üks reproduktsioonivaenulik ideoloogia, mida levitatakse söögi alla ja söögi peale nii naisteajakirjades kui reklaamtulpadel, aga millegipärast meie rahvastiku pärast mures meestele ette ei jää - heteroseksuaalne ju!