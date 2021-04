Kentauride nimetamise taust

Astronoomias on asteroidide grupp, mida nimetatakse ühiselt kentaurideks ning need on saanud kõik oma nimed vanakreeka mütoloogiliste kentauride järgi. See grupp on teadlaste jaoks mõnes mõttes üks astrofüüsika müsteeriume. Need taevakehad tiirlevad ümber Päikese, kuid siiani pole päris selge, kas need on tegelikult asteroidid või komeedid.