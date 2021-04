7. augustil 1924. aastal märkasid Stockholmi lähedase sadama töölised lõunavaheajal mererannikul kalu õngitsedes mõnekümne meetri kaugusel veepinnal ujuvat mingit kummalist asja. Veidi aja pärast uhtus meri selle kaldale. Töölised ruttasid lähemale ning leidsid, et see oli nööriga kinni tõmmatud suur kott. Kirjeldamatu oli aga nende ehmatus, kui nad nägid, et kotisuust paistsid välja naisterahva juuksed. Aega viitmata teatasid nad oma õõvastavast leiust politseivõimudele.