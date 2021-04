Maamärgid on Sõnn, Neitsi ja Kaljukits. Kardinaalne Kaljukits on maamärkide hulgas see, kes algatab ja on asjade initsiaator, ta on ambitsioonikas ja aktiivne. Muutlik märk Neitsi esindab maamärkide hulgas analüütilist meelt – loogiline, praktiline, mõistlik. Fikseeritud Sõnn on aga ehk maamärkidest kõige kunstilisem, kasutades oma kaasasündinud ilumeelt oma unistuste manifesteerimiseks ning aidates ka teistel seda teha.