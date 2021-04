Nõid Ingrid elu õppetundidest: oled sa õppinud alasti olema?

Mida ma siis õppisin? Ma õppisin alasti olemist. Aii, ulakas, mitte füüsiliselt alasti olemist. Ma mõtlen ikkagi emotsionaalses mõttes alasti olemist. Naljakas, et sa kohe esimese asjana mõtlesid seksist. Ei, seks on tore ja soovitatav on seksi ajal muidugi ka alasti olla. Kui need just mingid nöörid ja vööd või muu taoline pole… Okei, natuke mööda kaldun teemast. Khm, mida ma tegelikult öelda tahtsin, on see, et harjutada tuleks läbipaistvust. Tuleks lasta kõigel, mida kogeme, voolata otse läbi meie emotsionaalse, füüsilise ja mõttekeha.