Kääbusplaneet Nessus toob nähtavamale kõige valusamad ja tumedamad varjud, millega elus silmitsi peame seisma. Ometi on seegi meile millekski hea ja valik. Vaatame, mida see tähendab.

Seekord uurime lähemalt kolmandat olulist kentauride gruppi kuuluvat pisikest taevakeha Nessust, kellel on korraga nii asteroidi kui ka komeedi omadusi. See tume ja sügavat punakat tooni kääbusplaneet avastati 26. aprillil 1993. See sai nime vanakreeka mütoloogilise kentauri Nessose järgi. Nessusel kulub 12 sodiaagimärgi läbimiseks ehk üheks ringiks oma orbiidil 122 aastat ja 4 kuud - seega on tegu üsna aeglaselt liikuva taevakehaga. Nessuse piklikult väljaveninud orbiit jääb Saturni ja Pluuto orbiitide vahele, kuid ta ei jõua neist kumbagi puudutama.