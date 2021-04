Moskva toitumisteadlane hoiatab: kasemahl võib olla ohtlik!

Kasemahla kogumise aeg on üsna lühike, alates märtsi lõpust kuni aprilli lõpuni või mai alguseni, kui puu on lehte läinud. Kasemahlal on palju kasulikke omadusi – selles on looduslikke suhkruid, orgaanilisi happeid, mineraale (kaalium, magneesium, B-vitamiin, C-vitamiin) ja tanniine. Liiale ei tasu aga joogiga minna.

Toitumisteadlane selgitas, et jooki on raske ka säilitada, kuna see võib juba päevaga fermenteeruma hakata. Looduslikus kasemahlas on suhkruid minimaalselt (umbes kaks grammi saja milliliitri kohta). Poeletilt leitav kasemahl sisaldab suhkruid säilituseesmärgil märksa enam ja see lisatakse sinna pärast pastöriseerimist. Nii et ka seda tuleb joomisel silmas pidada.