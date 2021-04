Tervislikud rasvapõletajad

Kaneel See vürts takistab söömisjärgset insuliini kasvu, miks pärsib rasvade ladustamist kehas. Lisaks toob kaneel toitudes välja loodusliku magususe ilma lisakaloriteta.

Kikerherned

Kuna kaunviljad sisaldavad ideaalset kiudainete ja valkude kombinatsiooni ning teatud tüüpi rasvaga võitlevat resistentset tärklist, tekitavad need täiskõhutunde üsna väikese kalorite hulgaga. Uuringud näitavad, et kikerherneste sagedased sööjad kaaluvad vähem ning nende vöökoht on saledam.