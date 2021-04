Öine janu ei hüüa tulles ning sageli ei aita sellega võidelda ka klaasike vett enne uinumist. (Lisaks võib liigne vee joomine enne magama minekut tuua kaasa ka öised tualetiskäigud, mis on omaette tüütud.) Vähemalt sama ebameeldiv on see, kui pead janu tõttu mõnusalt soojast voodist üles tõusma, et kuivava kurgu niisutamiseks endale vett tuua ning seejärel uuesti uinumisega vaeva nähema.

See, et janu taga on veepuudus kehas, ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, kuid on mõned konkreetsed põhjused, miks janu just öösiti nii tugevalt välja lööb.