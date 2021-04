19-aastane Pedro kolis Uruguayst Eestisse, õppis aastaga keele ära ja tahabki siia jääda. Kas ainult armastuse pärast?

2019. aasta sügisel alustas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 11. klassis kooliteed YFU vahetusõpilane Pedro. Uruguayst pärit särtsakas noormees tuli Eestisse meie elust ja olust suurt midagi teadmata. Tema esimene valik oli hoopis Rootsi, kuid viimasel hetkel osutus vahetusriigiks siiski Eesti. Pedro ei osanud siinsest põhjamaisest kultuurist palju oodata ning istus lennukisse üsna neutraalsete tunnetega.

Pedrol oli oma vahetusperega kohe väga hea klapp ning kogu pere hoidis väga kokku. Ka Eesti kliima, koolisüsteem ja rahulik temperament sobis Uruguay vahetusõpilasele nii hästi, et nimetab Eestist nüüd oma teiseks kodumaaks. Samuti soovis ta peale gümnaasiumi lõpetamist siia tagasi tulla, et jätkata õpinguid mõnes Eesti hinnatud ülikoolis.

Kui ootamatult tuli uudis, et Hiinast alguse saanud viirus haarab aina suuremat osa maailmast, tuli õpilastel teha karm otsus: kas lahkuda ja lennata kohe tagasi kodumaale, riskides teekonnal eri reisitõrgete ja viirusesse nakatumisega, või jääda Eestisse vahetuspere juurde ning jätkata õppimist interneti teel, pidades kinni karmidest karantiinireeglitest. Pedro otsustas kangekaelselt, et tema jääb.

Toona põhjendas ta seda nii:

«Minu Uruguay pere arvas samuti, et mul on parem jääda, sest nii pikk teekond koos viiruseohuga võib osutuda väga keeruliseks,» selgitab noormees ning lisas, et Eesti ongi nüüd tema teine kodu. Intervjuus mainis Pedro veel, et armastab Eestit ja kavatseb siia kindlasti peale gümnaasiumi lõpetamist tagasi tulla. Seda ta ka tegi.

Miks sa Eestisse tagasi tulid?

«Ma tulin Eestisse sellepärast, et mul on siin elukaaslane ja nagu ma eelmises artiklis ütlesin, on ka Eesti minu kodu. Mõtlesin, et proovin tööd otsida ja sain ühte rahvusvahelisse firmasse. Mul on olnud tööl väga tore – töökaaslased on suurepärased ja ülemused on olnud väga abivalmid. Tulevikus plaanin ka eesti keeles edasi õppida.»

Pedro oma elukaaslasega. FOTO: Erakogu

Sel aastal tuleb YFUga Eestisse rekordarv vahetusõpilasi. Miks sina soovitaksid teistel välismaa noortel oma aasta just siin veeta?

«Mina soovitan tulla Eestisse sellepärast, et see ei ole üldse tavaline riik ega keel. Kui sa ütled kellelegi, et sa räägid eesti keelt, siis nad ei suuda seda uskuda, isegi kui nad on eestlased.

Inimesed arvavad, et eesti keelt on võimatu ära õppida, aga mina ütlen, et see pole tõsi. Kui sul on piisavalt motivatsiooni ja viitsid seda teha, siis muidugi saad. Ma olen Eestis olnud kokku natuke rohkem kui aasta ja siin olles räägin ainult eesti keeles.

Kindlasti soovitan kõikidele vahetusperedele, kellel on kodus vahetusõpilased, et rääkige nendega ainult eesti keeles – muidu nad ei õpigi ühtegi sõna selgeks!»