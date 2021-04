Meespatsientide osakaal patsientuuri hulgas on olnud aastate lõikes tõusvas joones. Mingil põhjusel on meeste rindade suurenemine (günekomastia) aina enam levinud probleem ning on erinevaid põhjuseid, miks see tekib. Tavaliselt ei ole tegemist tõsise probleemiga, küll aga võib sellega toimetulek keeruline olla.