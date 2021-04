Seekord võrdleme tuntud Eesti abielupaari Maarja ja Argo Aderi sünnikaarte, et näha, millist mõju nad teineteisele toovad - mis on neid koos hoidnud ja mis on olnud väljakutseks? Paar abiellus 2018. aastal, pärast juba 6 aastat kestnud suhet, seega on nende suhe juba 9-aastane.