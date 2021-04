Vahel anname suhetele aina uusi võimalusi ja otsime pääseteed, kuna ei soovi minema visata midagi, mis on aja jooksul nii kalliks saanud. Kannatatakse aina edasi ja edasi, kuna lahkuminek näib olevat valus ja vastik variant. Paraku on nii, et mõne inimesega sobime imehästi kokku ja teisega läheb kõik aina allamäge. See ei tähenda, et ühes suhtes oleks vähem armastust kui teises.