Uus inimene on erutav ja põnev ning isegi, kui miski tundub päriselt mitte pilti sobivat, on nii kerge sellele käega lüüa. Me oleme ju armunud! Ja tegelikult oleme me kõik natuke veidrad, kas pole? Aga alles pärast seda, kui toksiline suhe on lõppenud, saad sa aru, kui tähtsad olid need esimesed, pahatihti üsna tagasihoidlikud signaalid.