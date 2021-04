PILDID ⟩ Eksootilisel galeriitänaval esitleti mõnusalt värvilisi suvekleite

Piltidel on äsja 8-aastaseks saanud Eesti moebrändi suvi 2021 uue minisarja Ars Longa esimesed kleidid. Kleidid on õmmeldud Haapsalus, need on puuvillased ning nende populaarsetes digitrükk-printmustrites on viide mõnele tuntud kunstnikule või kunstimotiivile.