«Mehed ja naised, kel on piiripealne isiksusehäire, ei oska lõpetada vaidlemist,» selgitab kliiniline psühholoog doktor Susan Heitler, kes on saanud oma hariduse Harvardi ja New Yorki ülikoolidest. Ta on spetsialiseerunud konfliktide lahendamisele ning teab seetõttu hästi, mis on need põhjused, miks inimesed ärrituvad ja kust on nende negatiivsed reaktsioonid tegelikult pärit. Väljaandes Psychology Today selgitab ta, et valu ja viha, mida põhjustavad piiripealse isiksusehäirega (BPD – borderline personality disorder) inimesed, on potentne ja tõeline.