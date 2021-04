24-aastane Mari on depressioonis: ma pole juba mitu kuud sõpradega näost-näkku suhelda saanud

Nõu, kuidas oma vaimset tervist keerulisel ajal toetada, saab tasuta veebinõustamiselt Vaimse tervise nõustamine . Veebinõustamine on mõeldud inimestele alates 27. eluaastast, kuid sinna saavad pöörduda kanooremad.

«Ma tunnen, et olen depressioonis. Ma pole saanud sõpradega näost-näkku suhelda pea kuid. Hetkel olen töötu, mistõttu ma ei käi kodust ka väljas ja sõltun majanduslikult vanematest, kelle juures ma elan.

Enne koroonakriisi suhtlesin sõpradega ja kohtusin nendega väga aktiivselt, nüüd aga saame kokku vaid läbi arvutiekraanide. Tunnen, kuidas veebis suhtlemine mulle üldse ei sobi. See ahistab mind, eriti siis kui kaamerad on välja lülitatud ja ainult kirjutatakse.

Vanemad toetavad mind küll materiaalselt, kuid siiski ei saa ma kõigele kulutada, millele soovin. Tunnen, et olen vanemate kontrolli all ja ei saa tunda end vabalt.

Mari lugu on üks tüüpiline näide noore inimese mõtetest, kes on COVID piirangutest väsinud ja tunneb, et ta ei jaksa selle olukorraga toime tulla. Vaimse tervise nõustamisel sai Mari oma loo ära rääkida ja spetsialistilt tuge ja nõu, kuidas olukorraga leppida ja edasi liikuda. Mõeldi koos, milline võiks olla lahendus, mis teda toetaks. Mida talle meeldiks teha. Järgmistel vestlustel juba uuriti, kas ta tegi eelmine kord kokkulepitud tegevusi, käis õues, kirjutas oma mõtteid ja tundeid päevikusse jms. Iganädalastel veebikohtumistel räägiti edusammudest, tagasilöökidest ning meeleolu ja enesetunde muutumisest.