Paljud inimesed armastavad oma toidulaual lihatoite, ent need kipuvad jätma kõhtu raskustunde. Õnneks on lihtne viis, kuidas menüü kergemaks muuta: valmista rohkem toitu kanalihast! Sellega on päri ka Rikberg: «Alati pole suuri muudatusi vaja teha – lihtsalt asenda klassikaliste retseptide tegemisel loomaliha kergema kanaga.» Lihapallide puhul soovitab ta veel näiteks lisada suvikõrvitsat. «See on hea ning lihtne viis, kuidas oma toidulauale kergemini rohkem köögivilju tuua,» soovitab Rikberg.