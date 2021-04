Ühes Facebooki toidujagamise grupis vahendatakse kiiret palvet, et toiduabi vajab noormees Tallinnas. Abivalmis inimesi on palju, vähem kui tunniga organiseeritakse talle paari nädala jagu sööki ning esmatarbeid, korraldatakse transport ning viiakse koju. Kahekümnendate eluaastate alguses olev Egon elab sotsiaalkorteris, tööl tervislikel põhjustel ei käi ja abi otsis seetõttu, et näpistas reaalne nälg.