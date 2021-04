TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Mis peab sinu elus nüüd puhastuma ja taassündima?

Seekord on meil selleaastane täiskuu Skorpionis, mis on ühtlasi superkuu, kuna Kuu asub oma orbiidil sel hetkel Maale väga lähedal. Nüüd saabub võimendatud jõud, mis paneb meid emotsionaalselt puhastuma ja vabastama tundeid, seisundeid ning olukordi, mis meid enam ei teeni. Juba järgmise täiskuuga algab järjekordne varjutuste periood, mis toob sisse uued suunad ja uued algused - sellest räägime järgmine kord. Kuid on näha, et praegune täiskuu on väga puhastav ja vabastav.