SODIAAGISALADUSED ⟩ Planeedid külluse majas paljastavad su tõelised väärtused

Eelmine nädal vaatasime, millises tähemärgis asub sinu 2. maja, mis on seotud ressursside ja külluse loomisega, aga ka sensuaalsega - soovime ju kõiki neid väärtuseid lõpuks ikkagi nautida. Laiemas tähenduses näitab 2. maja, mis on inimese jaoks oluline tema suhtes materiaalse maailmaga. Seekord uurime, mida räägivad planeedid selles sünnikaardi piirkonnas - see näitab, mida me väärtustame, kuidas asju omandame, kuidas oskame oma ressursse hoida ning kui tugevalt me oma veendumustest tegelikult kinni hoiame. Samuti avalduvad nii meetodid ja hoiakud, mida me kasutame füüsilises maailmas ellujäämiseks. Selleks ava oma sünnikaart ja vaata, kas sul on mõni planeet 2. majas.