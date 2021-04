Nacho'd on juba selle pärast head, et nad on veidi tervislikumad kui tavalised kartulikrõpsud. Lisaks on nendest väga lihtne teha üks põnev snäkiroog. «Praadides juurde näiteks hakkliha saab suupistest hoopis kerge õhtusöök, kuna see muudab vahepala kohe oluliselt toitvamaks. Mida proteiinirikkam hakkliha, seda parem,» ütleb Kelner. Lisaks on nacho’dele lihtne lisada ka erinevaid värskeid koostisosi, näiteks sobib selleks hästi avokaado.