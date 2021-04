Seda nippi soovitas järgi proovida kolleeg, kes ei uskunud, et see võib tõsi olla. Kas tõesti on võimalik kartulitelt koor maha saada nii, et ei pea suurema potitäie koorimiseks mitmekümneid minuteid nuga välgutama? Mõeldud-järgi proovitud! Videot lihtsaks tembeldatud nipi tulemustega näete altpoolt.