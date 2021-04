LUGEJAKIRI ⟩ Kui ta videokõne ajal end rahuldama asus, astus tuppa sisse tema ema!

Minu kõige värvikam Tinderi-kogemus oli mõni aasta tagasi välismaal, kui otsustasime sõbrannaga, et teeme nalja pärast endale kontod. Panin profiilile veel hästi suvalised ja enda hinnangul koledad pildid ning lisasin enesekirjeldusse, et «tell me your worst pick-up line» (ingl. ütle mulle oma kõige kehvem külgelöömislause - toim.). Ei läinud kaua aega mööda, kui juba kirjutas üks suvaline kutt ja ütles, et ta on väga fertiilses eas. Sellega minu ja tema vestlus piirduski. Ta oli ka mu sõbrannale midagi taolist kirjutanud, ent nendegi vestlus väga palju kaugemale ei jõudnud.

Veidi hiljem kirjutas mulle pealtnäha väga kena ning pikka kasvu noormees. Tema profiilil oli ainult kaks pilti, millest üks oli väga kaugelt tehtud ja teine lähedalt, aga profiilis. Ta alustas vestlust mingi väga suvalise ja arusaamatu külgelöömislausega ning tahtis minuga kohe samal õhtul kokku saada, kuna see pidi olema tema viimane õhtu selles riigis. Kuna ma unustasin talle vastata, siis me kokku ei saanudki, küll aga liikus meie vestlus sujuvalt üle sõnumirakendusse WhatsApp.

Kahjuks pidin üsna ruttu kahetsema, et olin talle oma numbri andnud, sest selgus, et tegu oli väga seksuaalse noormehega. Tal õnnestus mind umbes kolm nädalat järjest tüüdata oma soovidega teha videokõnet või siis saada mult alastipilte. Viimaseid ta aga jäigi ootama, sest kõik, mis ta oma soovi peale sai, oli foto lauvärvipaletist, millele oli peale kirjutatud «nudes» (ingl. maalähedased toonid, aga ka alastipildid). Videokõne tegime temaga samuti täpselt ühe korra ning see ühepoolne «telefoniseks» päädis sellega, et kui ta end rahuldama asus, astus tema tuppa keegi naisterahvas, arvatavasti tema ema.

Sellel suhtluse jooksul saatis ta mulle ka lugematul arvul pilte oma meheaust, mis paraku ei mõjunud mulle nii, nagu ta oleks ilmselt soovinud. Kuna tema alastuse ja seksiga seotud kinnisideed muutusis minu jaoks vaimselt kurnavaks, püüdsin seda suhtlust lõpetada mitmel korral, kuid noormees ei rahuldunud minu selgitustega, et oma tervise pärast on targem see suhtlus katki jätta. Lõpuks valetasin talle, et leidsin mehe, olen nüüd suhtes ja ei saa temaga seetõttu enam ühenduses olla. Pärast seda oli tükk aega vaikus.