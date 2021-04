Kuidas aru saada, kas lahkuminek on igavene või paistab kuskil taamal veel mõni valguskiir? Võid end hulluks ajada, kui hakkad eksi käitumist analüüsima ja peidetud vihjeid otsima. Siiski on olemas paar kindlat märki, mis annavad teada, et endine kallim on peagi sinu elus tagasi.