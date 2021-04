Meil nõidadel öeldakse niiviisi, et keev vesi teeb kartuli pehmeks, samal ajal teeb ta muna kõvaks. Sa ei ole oma olukorra ohver, sa oled see, kuidas oled loodud. Ning ükskõik, kui väga sa ka ei sooviks muutuda kartulist munaks, ei ole see võimalik. Inimesest koeraks muutuda on võimalik vaid oma meeltes. Kuid ka siis ei ole sellel reaalusega mingit pistmist ning sa lood endale illusiooni, mis ühel hetkel puruneb nii ehk naa. Aeg on aktsepteerida.