Kes ei armastaks juustu enam-vähem igale soolasele toidule juurde lisada? See täiustab iga pastarooga ja risotot, pirukatest rääkimata. Vaid väike lisavaev riivimise kujul. Kuigi juusturiivi on väga käepärane kasutada, ei viitsi me seda sageli kapist väljagi võtta, sest selle puhastamine on tõeliselt tüütu.