Inimene veedab umbes kolmandiku oma elust magades. Seda on väga palju. Lisaks on uni oluline ka nii sinu kehale kui mõistusele, sest just niimoodi laed sa oma akusid ning valmistad end jägmiseks päevaks ette. Kuna uni mängib meie elus niivõrd tähtsat rolli, on eriti halb, kui sa magad vähe: napiks jäänud unetundide arv hakkab mõjuma su mälule, keskendumisvõimele, reaktsioonikiirusele, otsustusvõimele, emotsioonidele ning ka füüsilisele tervisele. Uni on sulle väga hea! Kuid päris palju määrab ära ka see, millises asendis sa magad.