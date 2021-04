Kas on võimalik liiga palju koristada? Tavaliselt loetakse sõnu peale, mis juhtub siis, kui koristamine ja kraamimine hooletusse jätta. Sel korral on kõik vastupidi. Tõepoolest on asju, mida ei peaks liiga tihti pesema. Seega – jäta need rõõmsalt rahule ning keskendu sellele, mis päriselt puhastamist vajab.