Kolm tähemärki, kellele homne superkuu toob ainult häid uudiseid

Meil on sulle aga häid uudiseid, kui su päikesemärk on kas Vähis, Skorpionis või Kalades või su sünnikaardil on palju just veemärkide asetusi. Täiskuu toimub sel korral just sügavas, uurivas ja võimujanuses Skorpionis, mis toob välja su sügavaimad kired. Skorpion on sodiaagimärk, kes on kas täielikult pühendunud või absoluutselt ükskõikne. Siiski võid avastada, et mõned sinu ihadest on praegu vähem vastuvõetavad kui teised, mis paneb sind endalt küsima: mis see on, mida sa tõeliselt tahad?