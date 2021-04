Mees mures: naise alkohoolikust sõbranna tahab tulla meile lapsi hoidma

The Suni nõuanderubriiki kirjutas murelik mees, kes ei ole rahul naise, tema sõbranna ega võimalike muutustega suhtes. Ta kirjutab:

«Ma olen 33 ja olnud koos oma 30-aastase tüdruksõbraga kuus aastat. Meil on koos kaks noort last. Tema parim sõber on samuti 30 ja ta tuleb meile alati õhtuti viinaga külla. Purjus peaga on ta aga väga lärmakas ja vannub palju. Ta käitub laste juuresolekul täiesti ebasobivalt, kuid õnneks on nad liiga noored, et mõista.

Mu tüdruk on temaga koos täiesti erinev inimene – keegi, kellega koosolemist ma ei valiks. Nüüd on aga tema sõber pakkunud, et ta võiks meie lapsi hoida. Me pole pikka aega väljas käinud, aga ma ei usalda teda enda laste järele vaatama. Tal on tõsine probleem alkoholiga.»

Murele vastab Dear Deidre nime taha varjuv nõuandja.

«Tundub, et see pole tõesti inimene, keda sa tahaks oma laste eest hoolitsema. Sa pead oma tüdruksõbraga rääkima ja talle oma muret väljendama. Võibolla ei näe tema ohtu ja ei ole arugi saanud, kui tõsine tema sõbra probleem on.

Selle asemel, et tema sõpra hukka mõista – mis võib tekitada temas kaitsereaktsiooni –, ütle parem, et sinu arvates vajab tema sõber abi.»