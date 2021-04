Toome teieni lugejate kõhedad lood, mis on juhtunud nende endi kodudes siinsamas Eestimaal. Paljudel on paranormaalseid kogemusi, mida nad seletada ei oska, ei oska ka meie. Enamasti pole need seletamatud olendid pahatahtlikud, aga toovad sellegipoolest vahel kaasa hirmu või ebamugavust. Mõni teine majavaim on aga justkui pereliige, kellega lobisetakse, arvestatakse ning kellele ei panda pisikesi pättuseid pahaks.