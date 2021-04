Kevadtuuled tegid kurgu valusaks? Need toidud aitavad ärritust leevendada

Alustame klassikutest. Tee on väga hea jook, kui kurk valutab, sest nagu iga haiguse puhul, on ka kurguvalu korral oluline see, et sa jooksid piisavalt vedelikke. Teine hea põhjus, miks just teed juua, on seal sees olevad rahustavad või põletikuvastased ained. Proovi juua näiteks ingveri, piparmündi, kaneeli, kummeli, salvei, lagritsa või rosmariiniga teed.