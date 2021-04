Seekord uurime, mida toob meile kentauride hulka kuuluv asteroid Chariklo (nimeversioonid on ka Chariclo ja Khariklo). See taevakeha avastati 15. veebruaril 1997. aastal ning selle teeb eriliseks, et taevakeha ümber pöörlevad kaks jäist rõngast. Need õhukused rõngad koosnevad jääpurust ja kivitükikestest. Chariklo on kentauride hulgas suurim. Selle orbiit jääb täpselt Saturni ja Uraani orbiitide vahele, kuid ei lõiku kummastki läbi.