30 kilo kaotanud naine tunnistab: 7 inetut tõde kaalukaotuse kohta

Zita Fontaine kaotas üle 30 kilo, kuid kirjutab Mediumis, et kuigi kaalulanguse juures on palju plusse, pole sugugi kõik nii glamuurne, kui näib. «Ma peaksin särama uhkusest ja saavutustundest – ja mõnel päeval särangi,» kirjutab naine. «Kuid kui päris aus olla, siis enda kaalukaotusest kirjutamine on väga raske.»

Fontaine ütleb, et esiteks on väga raske endale tunnistada, et oled paks. «Sellest pole kerge rääkida, isegi kui see on jäänud seljataha, isegi kui mul on olemas kõik tööriistad, mis minu jaoks töötavad. Mul pole kerge tunnistada, et ma olin kõik need aastad oma kaaluga hädas,» tõdeb ta.