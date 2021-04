Kindlasti on paljudel perioode, kui seksuaalsed soovid on madalamad.

Seksuaalelus pole kõik alati sujuv. Seda mõjutavad füüsilised asjad ja emotsionaalne seisund. Kindlasti on perioode, kui seksuaalsed soovid on madalamad ja voodielu pole just kuigi aktiivne. Kui tunned, et sinu seksuaalelu on peaaegu hävinenud ja seksituju on pidevalt nullis, võib põhjus peituda ühes olulises asjas.