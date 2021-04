Mis on sinu lemmikvärv?

Värvid mõjutavad inimesi mitmel viisil. Näiteks leiti ühes uuringus, et kollase toidu söömine võib sind õnnelikumaks muuta, samas kui teises uuringus leiti, et rohelises magamistoas magavad paarid on õnnelikumad. Mida erinevad värvid aga seksimaailmas tähendavad?