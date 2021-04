Sisendame endale pidevalt, et oleme õnnelikumad, kui teenime rohkem raha, kolime teise linna või siis, kui reede ükskord kätte jõuab. Tegelikult pole sisemine õnn ja rahulolu seotud hetke tingimustega, vaid miski, mida on võimalik õppida. Õnn ei saabu sel hetkel, kui leiad oma unistuste töö, suhte või elukoha. See on oskus, mida tuleb endas pidevalt arendada, selleks et midagi muutuks.