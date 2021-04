Juunis 2020 toimus tähtis Mehhiko valitsuse videokõne, kuid paraku jäi 66-aastane poliitik ja senaator Martha Lucia Micher tehnikaga hätta ning võttis end kogemata paljaks. Paraku oli koosolekul palju poliitikuid, pankureid ja ka ajakirjanikke, keegi tegi piinlikust hetkest ka kuvatõmmise ja nii asi avalikuks tuligi. Micher aga asja ei häbenenud ning teatas, et on naine, kes on rinnaga toitnud neli last ning oma keha üle on ta uhke.