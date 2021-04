KOHUTAV ⟩ Nii juhtub, kui sa oma ripsmepikendusi üldse ei puhasta

Ligi kaheksa miljonit korda vaadatud videost on näha, kuidas Ipek eemaldab kliendi ripsmetelt koorikuid, mis on sinna rasu, meigi ja mustuse tõttu kogunenud. Kui ta hakkab pinsetiga õrnalt koorikuid eemaldama, tunnistab tehnik, et kuigi vaatepilt ajab südame pahaks, pakub puhastamine veidral kombel rahuldust.

Video all kommentaariumis võtavad sõna mitmed teised iluvaldkonnas tegutsenud inimesed. «Arvestades seda, et olen ripsmeid juba 10 aastat paigaldanud, on see on sõna otseses mõttes halvim, mida olen näinud,» ütleb üks inimene.