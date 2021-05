Kas sina oled kogenud nii võimast suhet, et pärast seda sa polnud enam sama inimene? Uuri, kas selle taga võis olla Pluuto.

Pluuto kui transformatsioonide ning surma ja taassünni planeet toob meile elus ühed kõige intensiivsemad ja unustamatumad suhted. Kui Pluuto on aktiivne sünastrias, suhtekaardis või mõni suhe algab tugeva Pluuto transiidi ajal, siis tuleb olla valmis, et see toob sinus välja sellise külje, mille olemasolust sa ei pruukinud olla isegi teadlik.