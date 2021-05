Surnumatja selgitab: mis saab rinnaimplantaatidest pärast omaniku surma?

Caitlin Doughty on matusekorraldaja, kes on internetis kuulsaks saanud surmapositiivse liikumise eestvedajana. Ta tahab sotsiaalmeedias ja oma raamatutega inimesi surma teemal harida ning eemaldada stigmasid, mis meil on selle elu nii loomuliku osa kohta tekkinud.

Ühes oma videos selgitab ta, mis saab kõikidest nn lisadest, mis inimkehasse elu jooksul pannakse – näiteks kunstliigestest või rinnaimplantaatidest. Titaaniumist või teistest metallidest tehisliigesed elavad üle krematooriumiahju kõrvetava kuumuse. Pikka aega visati need lihtsalt ära, kuid nüüd on nii Ameerikas kui Euroopas ettevõtteid, mis tehisliigeseid taaskasutavad. Neist valmistatakse Doughty sõnul näiteks lennukiosi, autojuppe, liiklusmärke jms. Muidugi on ka perekonnal õigus need pärast tuhastamist endale küsida, kuid Doughty praktika jooksul pole seda kunagi juhtunud.