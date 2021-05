Seenekese-süst käes ja plaanid reisile? Ettevaatust, on üks tähtis asi, millele mõelda!

Hoolimata sellest, et pandeemia pole ikka veel kontrolli all, reisivad väga paljud Eesti inimesed ringi. Paljudel on juba Covid-19 vaktsiin ehk rahvakeeli seenekese-süst saadud ja see on andnud mõnevõrra vabadust, kuid ei tasu unustada, et ka teised kaitsepookimised on olulised.